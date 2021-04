Asystent Google pomoże znaleźć iPhone’a

Technologiczny gigant wprowadził nowa funkcję do swojego cyfrowego asystenta głosowego. Od teraz pomoże on w znalezieniu zaginionego iPhone’a.

Choć właściciele telefonów marki Apple posiadali już możliwość śledzenia swojej zguby za pośrednictwem opcji "Find My iPhone", to zapewne ucieszy ich fakt, że od teraz będą mieli kolejną możliwość do wyboru. Firma Google ogłosiła właśnie, że cyfrowy asystent "Google Assistant" zostanie zaktualizowany o funkcję pomocy w znalezieniu iPhone’a.

Opcja ta będzie współdziałała ze wszelkimi sparowanymi urządzeniami, obsługującymi wspomnianego asystenta. Jeśli zatem zapomnimy gdzie położyliśmy nasz telefon z nadgryzionym jabłkiem w logo, wystarczy, że zwrócimy do naszego inteligentnego głośnika, lub telewizora z poleceniem "Hej Google, znajdź mój telefon".

W przypadku iPhone'ów, gdy zdecydujemy się na otrzymywanie powiadomień i alertów z aplikacji Google Home, natychmiast otrzymamy powiadomienie i usłyszymy niestandardowy dźwięk dzwonka. Co ciekawe dźwięk rozlegnie się niezależnie od tego w jakim trybie pozostawiliśmy nasze urządzenie.

Możliwość zlokalizowania zgubionego iPhone'a to tylko jedna z kilku nowych funkcji, które firma Google wprowadziła niedawno do swojego asystenta. Jeśli posiadacie w domu ekosystem Google, warto sprawdzić również pozostałe nowości.

