Asus ZenBook S - ponad 13 godzin bez ładowania

​Na sklepowe półki trafił ZenBook S (UX391): 13,3-calowy, ultraprzenośny komputer klasy premium, przetestowany pod kątem zgodności ze standardem wytrzymałość klasy wojskowej - MIL-STD-810G.

Zdjęcie ZenBook S (UX391) /materiały prasowe

Omawiany komputer jest napędzany procesorem Intel Core ósmej generacji oraz dysponuje superszybkim dyskiem SSD PCIe x4. Zapewnia także nawet do 13,5 godzin czasu pracy baterii, co umożliwia wydajność przez cały dzień. Użytkownik ma także do dyspozycji szybkie opcje łączności: dwa z trzech zintegrowanych gniazd USB Type-C (USB-C) obsługują technologię Thunderbolt 3. Obudowa UX391 mierzy 12,9 mm, waży 1 kg, jest w całości wykonana z jednego kawałka metalu i bez problemu zmieści się do każdej torby.

A co ze wspomnianym testem wytrzymałości klasy wojskowej? Laptop przechodzi rygorystyczne testy, np. wydłużone testy funkcjonowania w trudnych warunkach, w tym także na ekstremalnych wysokościach, w ekstremalnych temperaturach i wilgotności powietrza. Z powodzeniem zaliczył on również wewnętrzne testy jakości laptopów Asus, które są znacznie bardziej rygorystyczne niż standardy branżowe.



ZenBook S został wyposażony w mechanizm zawiasowy ErgoLift. Ta konstrukcja podnosi i pochyla klawiaturę pod kątem 5,5° - zapewniając optymalną pozycję do komfortowego pisania. Pokrywa ZenBooka S otwiera się pod kątem do 145°, o wiele szerzej niż pokrywy większości innych laptopów, zapewniając więcej swobody w wyborze idealnego ustawienia oglądania. Natomiast zamknięcie pokrywy laptopa spowoduje całkowite ukrycie mechanizmu zawiasu ErgoLift i nie zakłóci profilu komputera. Mechanizm zawiasu ErgoLift pochyla klawiaturę, jednocześnie tworząc ważną, dodatkową przestrzeń wentylacyjną, która pozwala na lepszą cyrkulację powietrza pod spodem obudowy.

Zdjęcie Asus ZenBook S / materiały prasowe

Zastosowanie najnowszego procesora Intel Core i7 ósmej generacji (w maks. konfiguracji), nawet 16 GB szybkiej pamięci RAM 2133 MHz LPDDR3 oraz dysku SSD PCIe 3.0 x4 o pojemności do 512 GB, sprawia że jest to jeden z najmocniejszych komputerów w swojej klasie. Dla zapewnienia maksymalnie stabilnej pracy ZenBook S wykorzystuje ulepszony system chłodzenia z najnowocześniejszymi komponentami, w tym nowatorski wentylator z wirnikiem wykonanym z polimerów ciekłokrystalicznych z 71 łopatkami - czyli o 40 proc. większą liczbą łopatek niż w poprzednich wersjach. Wirnik ten jest ponadto umieszczony w zaawansowanej trójwymiarowej obudowie aerodynamicznej, która umożliwia zwiększenie cyrkulacji powietrza o 13,4 proc.



Producent twierdzi, że komputer oferuje czas pracy sięgający nawet 13,5 godz., a obsługa technologii szybkiego ładowania pozwala na naładowanie pustej baterii do 60 proc. w ciągu 49 minut.



Laptop ZenBook S jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Deep Dive Blue lub Burgundy Red z krawędziami w kolorze Rose Gold wykrawanymi ostrzem diamentowym.

Cena (specyfikacja: i7, 16 GB RAM, 512 SSD) - 6 499 zł.