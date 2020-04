​ASUS TUF Gaming A15 oraz A17 - laptopy gamingowe z AMD Zen 2

ASUS zaprezentował najnowszą rodzinę laptopów TUF Gaming wyróżniających się większą wydajnością i wszechstronnością Wyposażone w 15-calowe matryce laptopy TUF Gaming A15 i F15, a także 17-calowe modele A17 i F17 mają interesującą cenę.

Zdjęcie ​ASUS TUF Gaming A15 /materiały prasowe

Architektura procesorów AMD "Zen 2" wchodzi teraz do laptopów wraz z nowymi procesorami AMD Ryzen Mobile serii 4000. Laptopy TUF Gaming A15 i A17 są oferowane w wariantach z różnymi procesorami AMD Ryzen Mobile serii 4000 - aż do opcji z 8. rdzeniami i 16. wątkami. Te chipy oferują dwa razy wyższą moc niż układy poprzedniej generacji, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonać znacznie więcej oprócz samej rozgrywki. Laptopy TUF Gaming A15 i A17 wykorzystują moc swoich procesorów w parze z modułami RAM typu DDR4-3200.

W dalszej części tego roku laptopy TUF Gaming F15 i F17 będą dostępne z nadchodzącymi procesorami Intel Core 10. generacji.

Wszystkie modele laptopów TUF Gaming mogą być w maksymalnej konfiguracji wyposażone w kartę graficzną GeForce RTX 2060 wykorzystującą połączenie rdzeni CUDA, RT oraz Tensor dla umożliwienia hybrydowego renderingu z ray tracingiem w czasie rzeczywistym i przyspieszeniem SI.

Częstotliwości odświeżania wynoszące maks. 144 Hz w modelach 15-calowych i 120 Hz w wariantach 17-calowych w pełni wykorzystują wysokie wartości FPS, jakie można uzyskiwać podczas korzystania z nowych laptopów TUF Gaming. Układy graficzne Radeon zintegrowane w nowych procesorach AMD Ryzen Mobile serii 4000 umożliwiają współpracę technologii zmiennej częstotliwości odświeżania adaptive sync z kompatybilnymi monitorami oraz urządzeniami z adaptacyjną synchronizacją.

W wyniku synchronizacji częstotliwości odświeżania monitora z liczbą klatek animacji na sekundę dostarczanych przez system użytkownik cieszy się bardziej płynną rozgrywką pozbawioną efektu "tearingu", nawet gdy wartości FPS w sposób naturalny zmieniają się w miarę upływu czasu.

Pomimo zmniejszenia ich rozmiarów laptopy TUF Gaming zostały wyposażone w większą baterię o mocy 90 Wh

Laptopy gamingowe potrzebują dużego przepływu powietrza, aby ich wewnętrzne podzespoły mogły pracować z najwyższą wydajnością przez wiele godzin, dlatego zastosowano tutaj przeprojektowany układ chłodzenia pasujący do nowego kształtu obudowy. Samooczyszczający się system chłodzenia odprowadza zanieczyszczenia do tunelów przeciwkurzowych, co zapobiega gromadzeniu się na łopatkach wentylatora i żebrach radiatorów. Powietrze przechodzące przez te kanały w naturalny sposób oczyszcza system z kurzu, a laptop może przez długi czas pracować z maksymalną mocą.

Zdjęcie ​ASUS TUF Gaming A15 / materiały prasowe

Klawiatura jest bardzo ważnym elementem w arsenale każdego laptopa gamingowego, a zbyt miękko reagujące przyciski lub za ciasno ułożone klawisze na pewno nie pomogą graczowi w rozgrywce. Dlatego w najnowszych laptopach TUF Gaming zastosowano pełnowymiarowe układy klawiatury znane ze sprzętu desktopowego. Rząd przycisków funkcyjnych jest oddzielony, podobnie jak w klawiaturach desktopowych, przy prawej krawędzi znajduje się pełny blok numeryczny do szybszego wprowadzania danych liczbowych, a wydzielone przyciski kursora są ułożone w konwencjonalnym, komfortowym układzie "T". Klawisz spacji jest również lekko powiększony, dzięki czemu stanowi większy cel dla kciuka podczas rozgrywki.

Po lewej stronie laptopa użytkownicy mają do dyspozycji dwa gniazda USB 3.2 Gen 1 Type A i jedno USB 3.2 Gen 2 Type-C. To drugie złącze obsługuje monitory z G-SYNC za pośrednictwem swojego dodatkowego trybu DisplayPort 1.4, a dedykowane gniazdo HDMI 2.0b pozwala użytkownikom podłączyć projektor, dodatkowy monitor lub telewizor. Dodatkową opcją połączeń jest kolejne gniazdo USB umieszczone z prawej strony.

Złącze audio jack typu combo zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny w zestawach słuchawkowych stereo za pośrednictwem DTS:X Ultra. Dostępnych jest kilka presetów audio dopasowanych do różnych gatunków gier i mediów, jak również funkcja korektora do precyzyjnego dostrojenia ustawień.

Ceny modeli ASUS TUF Gaming A15 oraz A17 rozpoczynają się od odpowiednio 3 799 zł oraz 3 999 zł