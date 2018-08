ASUS Republic of Gamers przedstawia Zephyrus M, jeden z najsmuklejszych laptopów gamingowych na świecie. Zephyrus M jest wyposażony w ekran z matrycą klasy IPS z superszybkim współczynnikiem odświeżania 144 Hz, czasem reakcji 3 ms oraz technologią NVIDIA G-SYNC.

Zdjęcie ASUS Republic of Gamers Zephyrus M /materiały prasowe

ROG Zephyrus M z procesorem Intel Core i7-8750H 8 generacji, nawet do 32 GB pamięci dwukanałowej DDR4 2666 MHz oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1070 zapewnia wydajność znaną z komputerów stacjonarnych. Laptop wyposażony jest również w najnowocześniejszą przestrzeń dyskową z maksymalnie 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD i 1 TB Seagate FireCuda SSHD.

Zephyrus M wyposażony jest w ultraresponsywny, 15,6-calowy ekran z matrycą klasy IPS ze współczynnikiem odświeżania 144 Hz, czasem reakcji 3ms oraz technologią NVIDIA G-SYNC, co zapewnia płynną rozgrywkę bez zakłóceń. Szerokie pokrycie przestrzeni barw SRGB na poziomie 100 proc. oraz Adobe RGB 75,35 proc., gwarantuje wspaniały kontrast kolorów oraz ich reprodukcję, natomiast technologia wide-view zapewnia szerokie katy widzenia, sięgające 178° bez zniekształceń.



Najnowocześniejszy system AAS zastosowany w Zephyrus M zapewnia cichą pracę laptopa bez przegrzewania czy utraty wydajności. Otwarcie pokrywy odsłania dolny otwór wentylacyjny, który prowadzi do komory powietrznej o wysokości 9 mm. W porównaniu z tradycyjną konstrukcją laptopów, AAS tworzy o 20 proc. więcej miejsca na cyrkulację powietrza, zwiększa przepływ powietrza nawet o 32 proc. i obniża temperaturę wewnętrzną do 20 proc. Czterostrefowy system przeciwpyłowy zapobiega przedostawaniu się cząsteczek pyłu i brudu do systemu, gdy pokrywa jest otwarta. Natomiast opatentowany system chłodzenia Anti-Dust Cooling aktywnie usuwa cząsteczki kurzu i brud przez tunele, zapobiegając ich nagromadzeniu, co zwiększa stabilność i żywotność systemu. Dwa wysokowydajne wentylatory z podwójnym wylotem wydmuchują powietrze przez ultracienkie żeberka, a unikalna konstrukcja rurek cieplnych chłodzi niezależnie procesor, procesor graficzny i komponenty zasilana zestawu układów scalonych.



Zdjęcie ASUS Republic of Gamers Zephyrus M / materiały prasowe

Zephyrus M oferuje pierwsze na świecie zmienne tryby grafiki, dzięki czemu gracze mogą wybierać pomiędzy trybem oszczędzania energii i niezależnej grafiki. Tryb oszczędzania energii Optimus wyłącza NVIDIA G-SYNC, wydłużając żywotność baterii, zapewniając do sześciu dodatkowych godzin przeglądania Internetu za pośrednictwem Wi-Fi. Tryb G-SYNC włącza niezależną grafikę, dzięki czemu gracze mogą w pełni wykorzystać kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1070, co zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie. Oba tryby są łatwo dostępne z pośrednictwem pulpitu ROG Gaming Center.



Aura Sync pozwala graczom na spersonalizowanie i zsynchronizowanie efektów świetlnych z myszami, zestawami słuchawkowymi, klawiaturami i innymi urządzeniami peryferyjnymi obsługującymi funkcję Aura Sync. Funkcja ta oferuje kilka unikalnych trybów oświetlenia, w tym cykl kolorów, synchronizację muzyki i temperaturę procesora. Tę opcję można nawet zaprogramować za pomocą spersonalizowanych schematów kolorów.