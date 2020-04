ASUS prezentuje laptopy Zephyrus Duo 15 i Strix SCAR 17

ASUS zaprezentował dwa nowe laptopy – jeden z nich wykorzystuje oryginalną konstrukcję pozwalającą na użytkowanie dwóch wyświetlaczy jednocześnie.

Zdjęcie ASUS Zephyrus Duo /materiały prasowe

ASUS zaprezentował komputer Zephyros Duo 15. Urządzenie może pochwalić się technologią Screen Plus, która zakłada wykorzystanie dwóch ekranów jednocześnie. Oprócz 15-calowego ekranu głównego, Zephyrus Duo korzysta także z drugiej, 14,1-calowej matrycy. Za sprawne działanie odpowiada autorski system chłodzenia Active Aerodynamic System w wersji Plus.

Reklama

Użytkownicy mogą skorzystać z 15,6-calowego ekranu o odświeżaniu 300Hz, którego rozdzielczość wynosi 4K. Oba ekrany obsługują technologią NVIDIA G-Sync. Pod maską znajdziemy procesor Intel i9-10980HG o taktowaniu 5,2 GHz oraz kartę graficzną GeForce RTX 2080 Super. Producent pozwala na rozbudowę komputera do 48 GB pamięci RAM. W przypadku dysku będzie to do 2 TB w standardzie NVMe.

Zdjęcie ASUS Zephyrus Duo / materiały prasowe

ASUS Zephyrus Duo został wyceniony na 3999 euro.

Drugi z laptopów to Strix SCAR 17 posiada wyświetlacz o przekątnej 17,3 cala i wyświetla obraz w rozdzielczości full HD. Tu również mamy do czynienia z odświeżaniem na poziomie 300Hz. Użytkownicy będą mogli skorzystać z procesora Intel Core i9-10890HK oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. Pamięć RAM to maksymalnie 32 GB a dysk będzie mógł posiadać pojemność do 2 TB.

Zdjęcie ASUS Strix SCAR 17 / materiały prasowe

Za model Strix SCAR 17 trzeba będzie zapłacić około 1899 euro.