Armia amerykańska testuje wystrzeliwane drony

Altius 600 to nowy dron amerykańskiego wojska, który może być wystrzeliwany z niemal każdego dostępnego pojazdu. Niedawno armia USA przetestowała system dwururowej wyrzutni, zamontowanej na lekkim samochodzie Polaris DAGOR.

Zdjęcie FVLC-FT

Amerykańskie wojsko od dłuższego czasu testuje różne rodzaje dronów, które mogą być wykorzystywane do misji zwiadowczych lub rozpoznawczych. Niedawno podczas wydarzenia militarnego "Experimentation Demonstration Gateway" zaprezentowano nowoczesny system dronów taktycznych Altius 600, wystrzeliwany z szybko poruszającego się pojazdu bojowego Polaris DAGOR.

Altius 600 został stworzony przez amerykańską firmę Area I, która opracowuje bezzałogowe statki latające. Dzięki swojej konstrukcji, dron jest w stanie przelecieć do 1000 kilometrów, utrzymując się w powietrzu przez nawet 15 godzin. Cały system został specjalnie przystosowany pod kątem wystrzeliwania go z pokładu dowolnego pojazdu. Do tej pory w celu tym pomyślnie wykorzystywano samoloty transportowe: C-130, AC-130J, P-3 i śmigłowce UH-60 Black Hawk.

Drony ALTIUS mają brać udział w szeroko zakrojonych misjach taktycznych. Do obowiązków bezzałogowców będą należeć zadania dotyczące rozpoznania, inwigilacji, a nawet prowadzenie wojny elektronicznej.