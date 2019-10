18 największych hakerów-oszustów od tzw. skimmingu w wielu krajach, którzy ukradli dziesiątki milionów dolarów zostało aresztowanych za ataki i oszustwa, polegające na okradaniu bankomatów oraz kont klientów wielu banków. Kary są drakońskie.

Amerykańskie organy ścigania oraz Interpol aresztowały 18 międzynarodowych członków grupy oszustów - hakerów, którzy rzekomo popełnili różne cyberprzestępstwa, kradnąc wiele milionów dolarów instytucjom finansowym i prywatnym ofiarom.

Geoffrey S. Berman, prokurator Stanów Zjednoczonych z Nowego Jorku, ujawnił akty oskarżenia przeciwko 18 członkom tej grupy, którzy popełnili różne przestępstwa, w tym oszustwa związane z nielegalnym dostępem do urządzeń, oszustwa bankowe i kradzież tożsamości.



Hakerzy z tej "rumuńsko-greckiej" grupy byli zaangażowani w szeroko zakrojoną międzynarodową operację przeszukiwania bankomatów i prania pieniędzy. Łącznie ukradli ponad 20 mln dol. poprzez setki operacji okradania bankomatów w USA tzw. ATM skimming - działali w 17 różnych stanach.



Lista pozwanych jest imponująca, włącznie z ksywkami, wiekiem, miejscem zamieszkania i narodowością:

FLORIAN CLAUDIU MARTIN, "Florin Claudiu", "Johnny Ion", "Jane Hotul", "Petru Andrioaie", " Petru Andrioane "; wiek: 44; Cabo San Lucas, Meksyk; narodowość: Rumunia

ALEX DONATI, 51; Cabo San Lucas, Meksyk; Rumunia

RAUL IONUT VIDRASAN, "Michu", "The Boy"; 27; Perugia, Włochy; Rumunia

MIRCEA CONSTANTINESCU, "Sobo" ; 44 Cooper City, Floryda; Rumunia

NIKOLAOS LIMBERATOS, "Nicu Limberto"; 53; Deer Park, Nowy Jork; Grecja

KRYSZTAŁ CRISTIAN, "Momo"; 44; Queens, Nowy Jork; Rumunia

ALIN HANES CALUGARU; 39; Sunny Isles Floryda; Rumunia

IONELA CONSTANTINESCU, "Pitica"; 35; Cooper City Floryda; Rumunia

THEOFRASTOS LYMBERATOS; 36; Queens, Nowy Jork; USA

ANDREW ELIOPOULOS; 34; Queens, Nowy Jork; USA

VALENTIN PETRESCU, "Gico Cosmin Giscan", "Zoltan Pruma"; 32; Russellville, Arkansas; Rumunia

PETER SAMOLIS; 30; Queens, Nowy Jork; USA

KELLY KARKI LAM; 42; Nowy Jork; USA

GEORGE SERBAN; 32; Miami, Floryda; Rumunia

DRAGOS DIACONU; 41; Nashville, Tennessee; Rumunia

MADLIN ALEXANDRU ANCA, "Mateo Fernandez Alejandro"; 22; Nashville, Tennessee; Rumunia

CRISTIAN ULMANU, "Boris Moravec"; 54; Russellville, Arkansas; Rumunia

IULIANA MIHAILESCU; 42; Queens, Nowy Jork; Rumunia

Oszuści instalowali urządzenia do tzw. skimmingu w bankomatach w USA, potem usuwali te urządzenia i wypłacali pieniądze przy pomocy dużej liczby fałszywych kart debetowych. Inni oskarżeni pracowali bezpośrednio w ataku skimmingowym.



Urządzenia do skimmingu i części składowe były importowane z różnych krajów i instalowane w bankomatach do rejestrowania numerów kart debetowych i numerów PIN, gdy ofiary wprowadzały swoje dane, a następnie wykorzystywały te dane do oszukańczego wypłacania gotówki z kont bankowych ofiar. Część oskarżonych pomagała w konstruowaniu urządzeń do skimmingu, z których korzystali oszuści. Pozostali oskarżeni prali dochody z ataków skimmingowych za pośrednictwem różnych kont bankowych, nieruchomości, firm i transportu dużych ilości gotówki.



Według Departamentu Sprawiedliwości USA, jeśli zostaną przez sąd uznani za winnych, wówczas każdy z nich zostanie oskarżony o jedno przestępstwo mające na celu popełnienie oszustwa związanego z urządzeniem dostępowym, na podstawie czego może zostać skazany na maksymalnie 7,5 roku więzienia. Poza tym jedno przestępstwo mające na celu dokonanie oszustwa bankowego, co pociąga za sobą maksymalnie 30 lat więzienia. Dochodzi jeszcze opcja kradzieży tożsamości zaostrzonej, która wiąże się z obowiązkową karą 2 lat więzienia, która jest następstwem każdego innego nałożonego wyroku.

Wszyscy członkowie grupy oszustów z Rumunii zostali aresztowani przez agentów FBI, CBP i NYPD w USA oraz przez Interpol z biura w Rzymie na terenie Perugii, a także Interpol w Meksyku.



Na czym polega atak ATM skimming to warto obejrzeć wideo poniżej:



