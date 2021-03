Znany artysta oraz projektant Steve Kozloff zaprezentował swoją wizję okrętu badawczego nazwanego Arctic Owl. Jednostka jest przystosowana do pracy w najtrudniej dostępnych regionach świata.

Reklama

Zdjęcie Arctic Owl / thegoliathseries /materiały prasowe

Arctic Owl należy do serii konceptów nazwanych Kozloff's Goliath. Obejmują one różne projekty imponujących jachtów arktycznych, które poza szerokimi możliwościami eksploracyjnymi, wyróżniają się także wysokim poziomem luksusu.

Reklama

Wizja okrętu opiera się na specjalnie zaprojektowanym kadłubie o płytkim zanurzeniu. To wynosi zaledwie osiem stóp, umożliwiając tym samym możliwość przepłynięcia po nawet najpłytszych wodach. Prędkość maksymalna, jaką zakłada w swoim projekcie Steve Kozloff, ma ograniczać się do 18 węzłów. Wszystko to napędzane silnikiem wysokoprężnym.

Zdjęcie Arctic Owl / thegoliathseries / materiały prasowe

Aby ułatwić pracę załogi, statek został wyposażony w dedykowane garaże, który może pomieścić okręt podwodny U-Boot Worx NEMO, a także dodatkowe łodzie pomocnicze. Oprócz tego Artic Owl posiada dwa zaburtowe dźwigi do załadunku i rozładunku sprzętu, a także sporej wielkości taras na górnym mostku. Całość spina potężna rufa, zwieńczona niemalże 360-stopniownym punktem widokowym. Oczywiście jak na zawansowany okręt badawczy nie mogło zabraknąć modularnego lądowiska dla helikoptera.

Jeśli chodzi o kwestie luksusowe, warto nadmienić o kilku, sporej wielkości, strefach wypoczynkowych, specjalnie zintegrowanym salonie SPA oraz krytym basenie. W sumie statek pomięci do 10 pasażerów i sześciu członków załogi.

Warto mieć na uwadze, że sam okręt jest jedynie autorskim projektem i prawdopodobnie nigdy nie trafi na rzeczywiste wody.