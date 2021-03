Apple zbuduje ”mini dolinę krzemową” w Niemczech

Technologiczny gigant ogłosił dzisiaj plany dotyczące dalszego rozwoju na terenie Europy. W zadaniu ma pomóc nowy obiekt, który powstanie w Monachium.

Reklama

Zdjęcie Apple chce zbudować "mini dolinę krzemową" /AFP

Monachium jest domem firmy Apple od ponad czterech dekad. To właśnie w tym niemiecki mieście powstał pierwszy europejski zakład firmy, który obecnie zatrudnia ponad 350 inżynierów. Do ich zadań należy m.in. rozwój nad takimi obszarami, jak zarządzenie energią czy technologie bezprzewodowe. Co więcej, dzięki ich wysiłkom powstał niestandardowy krzem, znacznie poprawiający wydajność iPhone'a, iPada, Apple Watch i Maca dzięki chipowi M1.

Reklama

Jak donoszą źródła Apple - marka z nadgryzionym jabłkiem w logo planuje szeroką ekspansję rozwojową na terenie Monachium, a ta ma się wiązać z zupełnie nowym obiektem, nastawionym przede wszystkim na rozwoju technologii bezprzewodowych.

Inwestycja mogącą kosztować nawet 1 miliard euro, powstanie na terenie o wielkości 30 000 metrów kwadratowych. Ma być w niej zlokalizowana główna siedziba rozwijającej się jednostki komórkowej Apple, a także największy w Europie ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie mobilnych półprzewodników bezprzewodowych i oprogramowania.

Plan rozpoczęcia prac na przypadać jeszcze na ten rok. Podobnie jak wszystkie globalne biura Apple, zakład w Monachium będzie w całości zasilany energią odnawialną. Nowy obiekt ma dać pracę setkom nowym pracownikom.