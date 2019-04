Apple postanowiło przejąć ważnego pracownika firmy Tesla, który do tej pory zajmował się rozwojem elektrycznych samochodów. Czy to oznacza, iż producent z jabłkiem w logo faktycznie planuje własne auto?

Zdjęcie Tesla /123RF/PICSEL

Michael Schwekutsch, który do tej pory pracował dla Tesli jako wiceprezes nadzorujący rozwój zespołów napędowych, tym razem dołączy do Apple i pomoże firmie rozwijać jej własne pomysły. Analitycy zwracają uwagę na to, iż Schwekutsch ma duże doświadczenie w projektowaniu napędów elektrycznych oraz hybrydowych.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, za co Schwekutsch będzie odpowiadał w Apple. Można się jednak spodziewać, iż amerykańska firma faktycznie przygotowuje własny, elektryczny pojazd.