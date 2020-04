Apple zaprojektowało osłonę twarzy chroniącą przed koronawirusem

Tim Cook, dyrektor generalny Apple, zaprezentował specjalnie zaprojektowaną osłonę twarzy przygotowaną specjalnie dla pracowników służby zdrowia, pracujących najbliżej zarażonych.

Zdjęcie Tim Cook /Twitter

Szalejąca epidemia koronawirusa wystawia na próbę służbę zdrowia każdego kraju na świecie. W walce z chorobą nie pomaga także fakt ograniczonego zapasu podstawowych narzędzi takich jak maski czy rękawiczki ochronne. Światłem w tunelu okazują się firmy, które świadome sytuacji postanowiły wykorzystać swoje fabryki do produkcji wciąż ubywających środków ochrony osobistej.

Niedawno Tim Cook poinformował, że Apple przyczyniło się już do powstania niemal 20 milionów dodatkowych masek, które ruszyły w dostawach do wielu potrzebujących szpitali na świecie. Dyrektor generalny Apple podczas relacji na Twitterze, zaprezentował wyjątkową osłonę twarzy, stworzoną w celu ochrony najbardziej narażonych na infekcje lekarzy. Maski z tej serii zostały zaprojektowane w taki sposób, by można było przewozić na płasko, po nawet 100 sztuk w pudełku. Na uwagę zasługuje również ich łatwe i szybkie ubieranie.

Pierwsza partia nowych osłon twarzy została już dostarczona do szpitali Kaiser w dolinie Santa Clara. Ponadto Apple planuje wysyłać milion osłon każdego tygodnia.