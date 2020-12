Apple ukarane grzywną w wysokości 12 milionów dolarów

Technologiczny gigant przegrał sprawę dotycząca nieprawdziwego hasła reklamowego, a tym samym wprowadzania w błąd opinie publiczną.

Zdjęcie Apple zmuszone do zapłaty 12 milionów dolarów /AFP

Włoski organ regulacyjny ds. Konkurencji nałożył na Apple grzywnę w wysokości 12 milionów dolarów, twierdząc, że firma wprowadzała w błąd na temat wodoodporności niektórych urządzeń.

Mowa tu o materiałach promocyjnych w których Apple twierdziło, że różne modele iPhone'a - od iPhone'a 8 do iPhone'a 11 - są wodoodporne na głębokości od 1 do 4 metrów w czasie do 30 minut w zależności od modelu.

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że właściwości te dotyczą jedynie warunków kontrolowanych w zamkniętych laboratoriach, przy całkowicie czystej i niegazowanej wodzie. W przypadku rzeczywistego opuszczenia urządzenia do wody przez realnego użytkownika, telefon nie miałby szans wytrzymać tak długo.

Co gorsza, sąd stwierdził także niejasność warunków gwarancji Apple. Ta jasno wskazywała na unieważnienie roszczeń w przypadku uszkodzenia telefonu przez płyny. Dowody jasno wskazują, że gigant odmawiał naprawy urządzeń z powodu np. zalania.

Na obecną chwilę firma odmówiła komentarza.