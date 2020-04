Użytkownicy Apple TV drugiej i trzeciej generacji będą musieli znaleźć inny sposób na korzystanie z aplikacji HBO Go oraz HBO Now.

Zdjęcie Aplikacje sVOD od HBO znikają z urządzeń Apple /Adobe Stock

HBO postanowiło wycofać swoje popularne aplikacje sVOD z urządzeń Apple TV drugiej i trzeciej generacji. Przedstawiciele firmy początkowo poinformowali, że wsparcie całkowicie minie z końcem kwietnia. Jednak ze względu na pandemię, podjęto decyzję, aby usługę NOW utrzymywać jeszcze do połowy maja. Co z HBO GO? Ta platforma będzie wspierana "jeszcze przez kilka miesięcy" - podaje Appleinsider. Ale w końcu Apple "wyciągnie wtyczkę". Co wtedy?

Reklama

Osoby wciąż korzystające ze starszych Apple TV powinny otrzymać dostęp do opłaconych aplikacji za pośrednictwem innego urządzenia obsługującego strumieniowanie. Może to być AirPlay, Chromecast telefon lub tablet. Istnieje także możliwość podłączenia laptopa do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Warto przy okazji przypomnieć, że niedawno stacja HBO dołącza do innych serwisów sVOD i wprowadza zmiany mające ograniczyć jakość przesyłania strumieniowego na czas zwiększonego popytu na internet - czytamy w komunikacie wystosowanym przez platformę.