Apple Store pojawi się w Polsce?

Sklepy Apple Store oraz infrastruktura amerykańskiego giganta mogą pojawić się w Polsce. O sprawie donosi serwis Rootblog.pl, powołując się na własne źródła.

Zdjęcie Apple Store powstanie w Polsce? /AFP

Jak donosi serwis Rootblog powołując się na swoje źródło, Apple będzie chciało stworzyć infrastrukturę sklepową na terenie Polski na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Wszystkie przygotowania do tej operacji miały się już zacząć - włącznie z zatrudnianiem odpowiednich pracowników. Sprawa dotyczy zarządu oraz managerów dla poszczególnych lokalizacji.

Oprócz samego sklepu, Apple będzie chciało wdrożyć także specjalne sekcje edukacyjne oraz miejsce dla wykładów i przemówień. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie amerykańska firma miałaby zdecydować się na otworzenie swojego pierwszego, oficjalnego punktu w Polsce - dokładna data pozostaje póki co tajemnicą.

Drugą z nowości w Polsce ma być współpraca Apple z Discovery (do tej firmy należy między innymi grupa TVN). Oznacza to, że na telewizorach korzystających z przystawki Apple TV mogłyby pojawić się nowe treści. Do oferty trafiłyby także materiały z oferty serwisu Player.

Na ten moment jednak to wszystko plotki, tak więc warto wziąć je z przymrużeniem oka.

