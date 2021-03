Apple rozszerza swój program naprawczy

Technologiczny gigant planuje ekspansję swoich autoryzowanych serwisów naprawczych. Wszystko w celu świadczenia jak najlepszych usług na całym świecie.

Zdjęcie Powstanie coraz więcej certyfikowanych salonów Apple /123RF/PICSEL

Autoryzowany serwis Apple to firma, która została dokładnie sprawdzona i zatwierdzona przez Apple. Są upoważnieni do legalnego serwisowania produktów tej firmy, zgodnie ze wszystkimi gwarancjami i standardami. Apple ma bardzo surowe wymagania, aby zostać ich serwisem naprawczym. Wszystkie części muszą pochodzić z ich oryginalnej fabryki.

Jakiś czas temu firma ogłosiła, że planuje rozgrzeszyć swój program naprawczy na inne kraje. Do tej pory certyfikowane serwisy obejmowały przede wszystkim USA, Kanadę i Europę. Teraz profesjonalna obsługa ma trafić do kolejnych 200 państw. Wśród nich znalazły się m.in. Australia, Bangladesz, Kambodża, Hongkong, Indie, Japonia, Pakistan, Nowa Zelandia, Turcja, Tajlandia i Wietnam.

Firmie Apple zależy na tym, by sklepy sprzedające jej urządzenia, dysponowały tymi samymi zasobami, co autoryzowani dostawcy. Ważne jest także by każdy serwis mógł przeprowadzić powszechne naprawy pozagwarancyjne. Przystąpienie do programu jest bezpłatne, ale wymaga od sklepów gwarancji, że wszelkie naprawy będą dokonywane przez certyfikowanego przez Apple technika. W przypadku sklepów objętych programem egzamin certyfikacyjny jest bezpłatny i można do niego podejść online.

