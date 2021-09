Apple przez decyzję sądu straci mnóstwo pieniędzy

​Apple kontra Epic - historyczna decyzja sądu

Decyzją sędzi Yvonne Gonzalez Rogers Apple zostanie zmuszone do zmiany modelu biznesowego App Store, który pozostawał niemal niezmienny od 2008 roku. Jest to wynikiem sporu na linii Apple - Epic Games. Twórcy Fortnite'a zarzucali producentom iPhone’ów monopolistyczny regulamin dotyczący transakcji przez App Store. Gdyby Epic Games całkowicie dowiodło swoich racji, wtedy wyrok byłby jeszcze dotkliwszy.

Do tej pory wszystkie transakcje w aplikacjach na iPhone’y odbywały się za pośrednictwem App Store. Nie dało się tego w żaden sposób obejść. Apple inkasował nawet 30 proc. z kwoty każdego zakupu. Teraz decyzją sądu firma będzie musiała całkowicie zmienić model biznesowy aplikacji. Przedsiębiorstwo zostało zmuszone do udostępnienia twórcom programów możliwości pobierania pieniędzy od użytkowników poza App Store. Będzie to możliwe poprzez linki prowadzące do oficjalnych stron deweloperów. Wcześniej takie działania były blokowane przez Apple.

Decyzja sądu negatywnie wpłynie na przychody Apple z App Store. W zeszłym roku z samych prowizji firma zarobiła 6,3 miliarda dolarów, a to tylko biorąc pod uwagę same Stany Zjednoczone. Werdykt zmniejszy przychody z App Store o miliardy dolarów rocznie. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób Apple załata powstałą w ten sposób dziurę?