Amerykańska firma postanowiła bez żadnej zapowiedzi odświeżyć swoje komputery z serii MacBook Pro. Poznaliśmy przy tym specyfikację oraz cenę, którą trzeba będzie zapłacić za nowe notebooki od Apple.

Zdjęcie Apple prezentuje nowe MacBooki Pro /materiały prasowe

Jeśli chodzi o nową wersją 13 oraz 15 calowego MacBooka Pro, to o rewolucji mówić nie można - to po prostu odświeżenie oraz uzupełnienie sprzętów o najnowsze i najwydajniejsze podzespoły dostępne na rynku. Pod obudową 13 calowego notebooka znalazło się miejsce na procesory Intel Core 8 generacji oraz do 16 GB pamięci RAM wraz z dyskiem SSD o maksymalnej pojemności nawet 2 terabajtów. Układem graficznym w tym komputerze jest jednostka Intel Iris Plus 655.

Mocniejszy, 15 calowy wariant może działać w oparciu o układy Intel Core i7 oraz Core i9 w połączeniu z 32 GB pamięci RAM. Zaimplementowany dysk SSD może mieć pojemność do 4 TB - Apple pozwala również na dołożenie karty graficznej Radeon Pro 4 GB.

Zdjęcie Apple MacBook Pro 2018 / materiały prasowe

Apple pochwaliło się również nową, ulepszoną technologią motylkową w klawiaturze, a także wyświetlaczem True Tone, który dostosowuje kolory na wyświetlaczu zgodnie ze światłem dostępnym w pomieszczeniu lub na zewnątrz.

Za najtańszą wersję MacBooka Pro w wersji 13 calowej trzeba zapłacić 8999 zł. Konfiguracja z ekranem o przekątnej 15 cali w najtańszej wersji kosztuje 11 199 zł.

Najdroższa wersja nowego MacBooka może przekroczyć nawet 30 tysięcy złotych.