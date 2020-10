Apple pracuje nad swoją własną wyszukiwarką internetową

Z raportu opublikowanego na łamach Financial Times wynika, że Apple zaczął pokazywać własne wyniki wyszukiwania w iOS 14. Może to oznaczać, że firma planuje zastąpić wyszukiwarkę Google swoją własną.

Zdjęcie Apple /123RF/PICSEL

Niedawno Departament Sprawiedliwości USA złożył pozew przeciwko firmie Google. Dotyczył on wykorzystywania rzekomo nielegalnych taktyk, aby chronić monopol w wyszukiwaniu. Raport ujawnił również, że Google płaci Apple od 8 do 12 miliardów dolarów rocznie za wbudowanie swojej wyszukiwarki w urządzenia konkurencyjnej firmy.

Teraz Financial Times twierdzi, że pozew antymonopolowy skłonił Apple do pilniejszego rozpoczęcia pracy nad własną wyszukiwarką internetową. Eksperci technologiczni twierdzą, że boty sieciowe marki Apple wykazują zwiększoną aktywność w ostatnich tygodniach. Może to oznaczać, że przeszukują sieć w celu zgromadzenia większej ilości danych.

Na obecną chwilę nie wiadomo jednak czy sprawa w sądzie oznacza koniec umowy pomiędzy Google oraz Apple. Prawdą jednak jest, że firma z Cupertino już od dłuższego czasu planowała się usamodzielnić w kwestiach wyszukiwarki.

Biorąc pod uwagę ogromne możliwości finansowe Apple i chęć kontrolowania większości aspektów swoich produktów, być może niebawem na rynku pojawi się nowa wyszukiwarka.