Apple potwierdza: firma zrezygnuje z procesorów Intela

Apple poinformowało, iż ma zamiar zamienić wszystkie przyszłe komputery Mac na sprzęty z własnym procesorem. Całość będzie oparta o ARM – pierwsza, niestandardowa wersja Maca Mini pojawi się jeszcze w tym roku.

Zdjęcie Apple zrezygnuje z procesorów Intela /AFP

Apple spodziewa się, iż wyda pierwszy komputer bazujący na autorskim procesorze jeszcze do końca 2020 roku - firma nie powiedziała jednak dokładnie, do której serii będzie należał ten sprzęt. Poprzednie przecieki wskazywały na to, że może chodzić o 13-calowego MacBooka oraz nowy, 24-calowy komputer iMac.

Na więcej szczegółów nie trzeba będzie długo czekać.

Zaprezentowany system macOS Big Sur będzie wspierał platformę ARM od Apple od pierwszego dnia jej komercyjnego istnienia. Apple przeprojektowało wszystkie swoje aplikacje tak, aby bez problemu były one kompatybilne z komputerami i innymi urządzeniami. Użytkownicy korzystający ze starszych sprzętów nie mają się co martwić: Apple dalej będzie dystrybuowało nowe oprogramowanie dla sprzętów opartych o układy Intela.