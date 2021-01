Apple patentuje klawiaturę, która zamienia się w ekran

Apple opatentowało nową klawiaturę, która posiada możliwość zamiany w ekran. Każdy klawisz mógłby mieć możliwość skorzystania z indywidualnego podświetlenia.

W ciągu ostatnich lat Apple bardzo mocno eksperymentowało z klawiaturą oraz jej układem - a także gładzikiem TouchBar zastępującym tradycyjne przyciski z literą "F". Do sieci przedostało się nowe zgłoszenie patentowe producenta, które pokazuje pomysł na klawiaturę mogącą być jednocześnie wyświetlaczem.

W przypadku opisywanego patentu, amerykańskiemu producentowi chodzi o ułatwienie pracy oraz zmianę układu klawiszy "w locie". Również w przypadku tworzenia konkretnych skrótów. Nie wiadomo dokładnie, jak amerykańska firma chciałaby rozwiązać problem związany z mechanizmem reagującym na naciśnięcia, jednak według patentu miałby on być kompatybilny z wszystkimi istniejącymi obecnie rozwiązaniami na rynku.

Sam patent jest oczywiście deklaracją posiadania stosownego pomysłu - nie oznacza to, że wejdzie on do szerokiego użytkowania. Bardzo możliwe jednak, że Apple w przyszłości ponownie pochyli się nad tym rozwiązaniem.