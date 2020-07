Apple odradza zaklejania kamerki w swoich MacBookach

Technologiczny gigant apeluje do swoich klientów, by nie zaklejali własnoręcznie kamerek w urządzeniach z serii MacBook. Może to uszkodzić powierzchnie aparatów.

Zdjęcie MacBook Pro 16”. /materiały prasowe

Wiele osób w obawie przed podglądaczami zasłania kamery w swoich laptopach czy smartfonach. W tym celu wykorzystują plasterki, kolorowe taśmy czy ogólnodostępne w sklepach "profesjonalne" gadżety. Takim działaniom sprzeciwia się Apple, który oficjalnie informuje, że własnoręcznie zalepianie kamer może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Zalepienie obiektywu w urządzeniach z serii MacBook może nie tylko uszkodzić wyświetlacz, ale też zakłócić czujnik światła czy uniemożliwić prawidłowe działanie funkcji takich jak automatyczna jasność i True Tone.

O wiele lepszym rozwiązaniem, polecanym przez firmę jest obserwacja lampki kontrolnej, która świecąc się, daje sama znać kiedy kamera jest aktywna. Równie dobrym pomysłem jest samodzielne przyznanie uprawnieniń do kamery, danym aplikacjom. Zrobić to można w menu "preferencji systemowych".