Sądowy Spór pomiędzy Apple a firmą Epic, twórcami gry Fortnite, trwał od roku, chociaż jego historia jest dłuższa ( więcej informacji ). W centrum sprawy pomiędzy Epic a Apple znajduje się nie tylko prowizja w wysokości 30 proc. pobierana przez firmę Tima Cooka, ale również fakt, że żadne inne sklepy z aplikacjami oprócz App Store nie mogą znajdować się na iPhonie i iPadzie. Na tym nie koniec, firmy nie mogą umieszczać wewnątrz aplikacji linków do swoich sklepów czy nawet informacji o tym, że użytkownik może np. opłacić abonament gdzie indziej, w niższej cenie. To jednak ulegnie zmianie.

Wydany przez prowadzącą sprawę sędzinę stały nakaz "trwale powstrzymuje przed zabranianiem programistom umieszczania w ich aplikacjach (...) linków zewnętrznych lub innych operacji typu call to action, które kierują klientów do mechanizmów zakupowych". W skrócie: firmy będą mogły umieszczać w aplikacjach dostępnych w App Store linki i inne formy odnośników do swoich platform, sklepów itd.

Nakaz ma wejść w życie za 90 dni, dokładnie 9 grudnia, chyba że zostanie zablokowany przez sąd wyższej instancji - czytamy w serwisie The Verge

Jednocześnie Apple nie zostało uznane za monopolistę: "Sąd nie może ostatecznie stwierdzić, że Apple jest monopolistą na mocy federalnych lub stanowych przepisów antymonopolowych" - czytamy w wyroku. Nie ma również mowy o zmianie 30-procentowej prowizji z transakcji wykonywanych w aplikacjach z App Store. Ten element wyroku Apple uznaje jako sukces: "Dziś sąd potwierdził to, co wiedzieliśmy od początku: App Store nie łamie prawa antymonopolowego" - cytuje przedstawiciela firmy The Verge. "Wierzymy, że klienci i programiści wybierają nas, ponieważ nasze produkty i usługi są najlepsze na świecie" - dodało Apple.

