Apple kończy z 12-calowym MacBookiem

Po czterech latach od wprowadzenia komputera do sprzedaży, Apple rezygnuje z 12-calowego MacBooka. Firma odświeżyła swoją ofertę laptopów.

Zdjęcie Apple MacBook Pro /materiały prasowe

Od czterech lat Apple nie odświeżało 12-calowego MacBooka - był on jednak pozycjonowany jako tańsza alternatywa dla modelu Pro. Amerykańska firma widzi w modelu "Air" zamiennik dla 12-calowej propozycji. Producent obniżył cenę nowego laptopa o 100 dolarów, do ceny na poziomie 999 dolarów. W Polsce będzie to odpowiednio 5499 zł.

Kolejnym sprzętem, który został wycofany jest MacBook Air w starszej, 13,3-calowej wersji.