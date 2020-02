Nowe zgłoszenia patentowe Apple wskazują na drastyczne zmiany w konstrukcji komputerów iMac. Wygląda na to, iż amerykańska firma chce poważnie odświeżyć swój język projektowania komputerów.

Zdjęcie Apple może przeprojektować komputer iMac /AFP

Zgłoszenie patentowe Apple wskazuje na potencjalny komputer, który zostanie wykonany z jednej tafli szkła. Zgłoszenie zostało opublikowane na stronie USPTO, a później odkryte przez redaktorów portalu Apple Insider.

Nowy iMac miałby możliwość podłączenia do niego klawiatury oraz akcesoriów peryferyjnych w zupełnie nowy sposób niż miało to miejsce dotychczas. Jak widać na rycinie, Apple dodałoby także do swojego komputera specjalną podstawkę, aby można było regulować nachylenie samego wyświetlacza oraz generalnie utrzymać komputer w miejscu.

Zdjęcie Patent dotyczący komputera iMac / materiał zewnętrzny

Warto pamiętać, iż póki co są to jedynie zgłoszenia patentowe.