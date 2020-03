Apple chce opatentować zmiennokształtną mysz

Z niedawno odkrytego wniosku patentowego może wynikać, że Apple chce stworzyć mysz komputerową, zdolną zmienić swój kształt.

Zdjęcie Mysz Apple Magic Mouse 2 /materiały prasowe

Producenci komputerowych gryzoni od lat prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej wymyślnych kształtów swoich gryzoni. Wszystko by zapewnić jak najlepszą ergonomię i wygodę w trakcie korzystania. Niedawno odkryty patent, wskazuje jednak na to, że niebawem ten wysiłek się zakończy, a to za sprawą myszki samodopasowującej się do naszej dłoni.

Jak wynika ze znalezionego patentu, Apple chce stworzyć mysz opartą na specjalnych siłownikach, które mogłyby manipulować zewnętrznym kształtem urządzenia, a tym samym dopasowując się do dłoni użytkownika. Mysz może zawierać także specjalne czujniki, które sprawdzałyby "dopasowanie" gryzonia do dłoni i w zależności od jej ułożenia, na bieżąco korygowałyby krzywizny.

Pomysł wydaje się szalenie ciekawy, jednak biorąc pod uwagę, że jest widnieje on na razie jedynie na papierze, nie wiadomo, czy firma kiedykolwiek go zrealizuje.