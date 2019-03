Apple Card - rewolucja w segmencie kart płatniczych

Firma Apple zaprezentowała nowe rozwiązanie w segmencie kart płatniczych. Apple Card może zrewolucjonizować zarządzanie finansami.

Zdjęcie Apple Card zapowiada się niezwykle ciekawie /AFP

Apple Card to wirtualna karta płatnicza, która została stworzona we współpracy z Goldman Sachs i MasterCard. Można ją założyć od ręki, bez skomplikowanych wniosków i procedur. Każdej karcie jest nadawany unikatowy numer, który jest przechowywany w pamięci iPhone'a. Apple Card można połączyć z kontem Apple Pay i od razu wykorzystać do płacenia w sklepach, czy to stacjonarnych czy internetowych.



Aplikacja Apple Card w klarowny sposób zaprezentuje wszystkie transakcje wykonywane w ciągu minionego tygodnia czy miesiąca, co może przydać się w zarządzaniu budżetem. Gdybyśmy o jakiejś transakcji zapomnieli, to błyskawicznie namierzymy, gdzie została wykonana (dzięki integracji z Mapami).



Gdyby dla kogoś wirtualna karta płatnicza była niewystarczającym rozwiązaniem, można zamówić jej fizyczną wersję, tyle że wykonaną nie z plastiku, a tytanu. Nie znajdziemy na niej numeru, dat ważności, podpisu czy kodu CVV. Nie wiadomo jednak czy ta usługa będzie dostępna w Polsce.



Warty odnotowania jest także ciekawy program cashbach. Projekt nazwany przez Apple Daily Cash umożliwia otrzymanie każdego dnia do 3 proc. zwrotu w sklepie Apple - 2 proc. używając karty wirtualnej i 1 proc. używając karty fizycznej. Co ciekawe, bonusy są wypłacane tego samego dnia na konto.



Apple Card nie będzie zawierać żadnych opłat czy automatycznie nakładanych kar. Będzie działać na całym świecie, wszędzie tam, gdzie działa Apple Pay. Niestety, nie każdy będzie mógł założyć fizyczną kartę. Póki co, będzie ona dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.