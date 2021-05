Apple AirTag już zhakowane

Popularny badacz bezpieczeństwa, opublikował na swoim Twitterze informacje o złamaniu zabezpieczeń niedawno wydanego gadżetu firmy Apple.

Zdjęcie Apple AirTags / materiały prasowe

Na profilu w serwisie Twitter o nazwie stacksmashing pojawiła się informacja dotycząca zabezpieczeń breloków AirTag. Jak wynika z treści zamieszczonego wpisu - szalenie popularne w ostatnim czasie gadżety zostały zhakowane.

Badaczowi udało się tego dokonać przy pomocy tzw. inżynierii wstecznej. Po otrzymaniu dostępu do mikrokontrolera urządzenia, autor wpisu dokonał jego modyfikacji, co skutkowało zmianą sposobu działania i pozwoliło na zmianę adresu URL w AirTagu na inny. Oznacza to, że osoba, korzystająca z funkcji monitu i przykładająca swojego iPhone’a do teoretycznie zgubionego AirTaga, może zostać przekierowana na stronę zawierającą np. złośliwe oprogramowanie.

Na obecną chwilę nie jest jasne jak i czy w ogóle Apple planuje zareagować na ten problem. Faktem jest, że modyfikacja w ogromnym stopniu oddziaływają na jedną z najważniejszych funkcji urządzenia.

Breloki AirTag trafiły do oficjalnej sprzedaży 23 kwietnia. Urządzenia można zamówić na oficjalnej stronie Apple. Cena za jedną sztukę wynosi 159 złotych. Opakowanie zawierające 4 urządzenia to koszt 549 złotych.

