Użytkownicy, którzy zakupili nowe słuchawki amerykańskiego producenta twierdzą, że napotykają problemy z kondensacją bezpośrednio za nausznikami akcesorium.

Zdjęcie Apple AirPods Max z problemami z kondensacją /materiały prasowe

Użytkownicy na Twitterze oraz w serwisie Reddit zaczęli zgłaszać problemy związane z nowymi słuchawkami AirPods Max. Akcesorium ma mieć problemy z kondensacją, która następuje podczas pozornie normalnego użytkowania słuchawek. Wielu użytkowników zgłaszało także, że opisywana sytuacja występuje podczas długiego czasu noszenia słuchawek.

Reklama

Warto zauważyć, że AirPods Max to jedne z niewielu słuchawek, które wykorzystują do działania metalową konstrukcję - inni producenci unikają tego typu rozwiązań ze względu na wagę oraz wygodę noszenia. Ponieważ metal ma inne właściwości termiczne niż plastik, oznacza to, że słuchawki zrobią się znacznie zimniejsze lub cieplejsze w danym środowisku. Przyczyną kondensacji w AirPods Max może być zarówno nadmierne wychłodzenie, jak i nagrzanie samych słuchawek.

Apple nie skomentowało nowych doniesień oraz zgłoszeń i można się spodziewać, że jeszcze przez jakiś czas firma nie będzie komentowała całej sytuacji. Nie wiadomo jak duża pula użytkowników została dotknięta problemem.