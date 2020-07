AP i Sony podpisały umowę w celu dostarczenia urządzeń audio/wideo

Amerykańska agencja prasowa otrzyma od Sony nowe kamery wideo i aparaty fotograficzne. Transakcja ma dojść do skutku w ciągu najbliższych dwóch lat.

Zdjęcie Sony Alpha /123RF/PICSEL

AP to jedna z największych agencji prasowych na świecie, która codziennie wysyła niemal 3000 zdjęć i 200 filmów do swoich klientów. Od teraz do ich wykonania, dziennikarze będą korzystać z najnowszych kamer i aparatów Sony.

Urządzenia mają być mniejsze i lżejsze, co przeniesie się na większą wygodę pracy. Aparaty Alpha zostaną ponadto wyposażone w technologię bezlusterkową, która umożliwia cichszą i wydajniejszą pracę. Korzystanie z urządzeń jednego producenta, ma także przyczynić się do szybkości przesyłania materiałów.

Choć umowa została już podpisana, transakcja ma dojść do skutku w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Pracowników AP czeka także zaawansowane szkolenia z obsługi nowego sprzętu.