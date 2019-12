AOC z dwoma nowymi monitorami 21:9

AOC przedstawia monitory gamingowe CU34G2 oraz CU34G2X. Nowości to 34-calowe, zakrzywione modele, wyświetlające obraz o rozdzielczości 3440 x 1440 px.

Zdjęcie AOC CU34G2X /materiały prasowe

CU34G2 oraz CU34G2X są bliźniaczymi konstrukcjami. Oparto je na ultrapanoramicznych matrycach VA i wspierają technologię AMD FreeSync. Różnica między modelami sprowadza się do odświeżania obrazu - pierwszy wykonuje to zadanie z częstotliwością 100 Hz, a drugi w tempie 144 Hz. Panele obu monitorów pokrywają całą paletę barw sRGB z nawiązką. Aczkolwiek dla CU34G2X jest to minimalnie mniejsza wartość (119%) niż w przypadku CU34G2 (124%). Do dyspozycji użytkownika oddano dwa porty HDMI 2.0 oraz pojedynczy DisplayPort 1.2. Złącza dopełnia czteroportowy hub USB 3.0.

Montaż nowych propozycji AOC nie wymaga użycia narzędzi. Natomiast stopy obu monitorów dają możliwość dostosowania nachylenia, wysokości oraz obrotu panelu na boki. W razie potrzeby istnieje też opcja montażu na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100.

Sugerowana cena detaliczna AOC CU34G2X wynosi 2 479 PLN, a AOC CU34G2 to 2 009 PLN.