Antypiracka „The Perfect Storm”: 5 mln piratów we Włoszech

Ogólnoeuropejska, antypiracka operacja „The Perfect Storm” prowadzona przez włoską Guardia di Finanza (GdF - policję finansową) doprowadziła do zamknięcia ponad 5500 nielegalnych stron z transmisją streamingu na żywo i ponad 350 kanałów Telegram używanych przez piratów.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Operacja o nazwie "The Perfect Storm", koordynowana przez prokuraturę w Neapolu była wymierzona w piracką sieć transmitującą mecze piłkarskie i inne wydarzenia sportowe za pośrednictwem nielegalnych platform transmisji IPTV.

Reklama

Skasowano ponad 5500 nielegalnych witryn do transmisji streamingu na żywo i kanałów Telegram, które nielegalnie nadają chronione treści na całym świecie. Podjęto się konfiskaty równowartości ponad 10 mln euro wobec organizacji przestępczej. Płatności abonamentowe były dokonywane za pośrednictwem kryptowalut. 15 podejrzanych zarabiało duże sumy z nielegalnej działalności pirackiej telewizji IPTV.



Piracka sieć miała działać w 12 krajach europejskich: na Malcie, w Hiszpanii, Niemczech, Bułgarii, Grecji, Litwie, Słowenii, Szwecji, Belgii, Rumunii, Holandii i Francji (w komunikacie GdF nie wspomniano o Polsce). Dochodzenie dotyczy także 5 dodatkowych krajach spoza UE (USA, Wielka Brytania, Rosja).

Podczas akcji, która została przeprowadzona w tym samym czasie we wszystkich krajach, przeprowadzono:

- środki w postaci tymczasowego aresztowania w więzieniu we Włoszech; nakaz zajęcia i konfiskaty na równowartość 10,619 mln euro wobec 23 podejrzanych z jednoczesnym przeprowadzeniem przeszukań we Włoszech i za granicą;

- konfiskatę ponad 5 500 zasobów informatycznych wykorzystywanych przez organizację do rozpowszechniania i nielegalnej sprzedaży treści naruszających prawa autorskie, zlokalizowanych na terytorium Włoch oraz w każdym z innych krajów, z którymi współpracuje;

- 30 dekretów o przeszukaniu i zajęciu w centrach retransmisji sygnału pirackiego we Włoszech i za granicą;

- 100 przeszukań domów i lokali u głównych włoskich odsprzedawców; nakaz zajęcia 334 kont PayPal przeznaczonych do zbierania zysków z nielegalnej działalności przeszukania i konfiskaty sprzętu i pieniędzy lub innych świadczeń w 12 krajach europejskich, w tym na Malcie, Hiszpanii, Niemczech, Bułgarii, Grecji, Litwie, Słowenii, Szwecji, Belgii, Rumunii, Holandii i Francji.



Badania przeprowadzono przy użyciu innowacyjnych narzędzi technologicznych, w tym zaawansowanego oprogramowania sztucznej Inteligencji do analizy Big Data; te zasoby oprogramowania, oprócz umożliwienia identyfikacji każdego członka badanego stowarzyszenia, umożliwiły również identyfikację całej sieci odsprzedawców działających na terytorium Włoch, a także pełną listę danych identyfikacyjnych nielegalnych użytkowników na całym świecie. Działania były prowadzone na terenie całego kraju oraz w 12 innych krajach członkowskich przy koordynacji Europejskiej Agencji Eurojust oraz w 5 dodatkowych krajach spoza UE m.in. USA, Wielka Brytania i Rosja.



Wideo youtube

- Dzięki operacji "The Perfect Storm" trafiliśmy na razie do "góry" organizacji sprzedającej nielegalne treści IPTV i sieci odsprzedawców, ale także klientom grozi od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 2500 do 25 800 euro - powiedział podczas konferencji prasowej podpułkownik Guardia di Finanza Gian Luca Berruti. - Wiele osób myśli tylko o wygodzie ekonomicznej i nie wierzy, że popełnia coś złego: w rzeczywistości zwykłe posiadanie urządzenia służącego do odbierania sygnału, co w żargonie nazywa się "pezzotto", stanowi przestępstwo. - Uzyskaliśmy ślad wszystkich adresów IP tych, którzy korzystali z tej pirackiej usługi za pomocą linii stacjonarnej lub komórkowej. W najbliższych miesiącach ocenimy, jak postępować z tymi osobami. Mówimy o około 5 milionach użytkowników - dodał zastępca prokuratora Neapolu, Valeria Sico.