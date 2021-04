Wszystko wskazuje, że Google chce wprowadzić do swojego mobilnego systemu nową funkcję, mającą uchronić pieszego, przed wejściem w latarnię.

Osoby przemierzające ulice ruchliwego miasta, zapatrzone przy tym w swoje telefony to niestety nierzadki widok w polskich miastach. Mniejsza z tym, gdy taka nieuwaga zakończy się potknięciem lub wejściem na latarnie, gorzej jednak kiedy roztargniony użytkownik smartfona, wpadnie w letargu pod jadący samochód.

Specjalnie dla takich osób, Google przygotowuje nową funkcję, która niebawem trafi do systemu Android. Jak informuje Jay Prakash Kamat na swoim Twitterze, odkrył on, że technologiczny gigant testuje obecnie opcję o nazwie "Heads Up".

Ma ona przypominać użytkownikom o zaprzestaniu używania telefonu podczas chodzenia. Osoba wpatrzona w telefon w trakcie pieszej wędrówki, dostanie stosowne ostrzeżenie, nawołujące do spojrzenia w górę.

Co ciekawe opisywana funkcja, była już wcześniej dostępna na telefonach marki Pixel. Teraz ma ona jednak trafić do większości telefonów opartych na mobilnym systemie Google.

