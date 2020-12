Northrop Grumman zakończył z powodzeniem testy nowatorskiego silnika taktycznego Solid Fuel RamJet opracowywanego dla armii amerykańskiej, dzięki niemu zasięg artylerii ulegnie zwiększeniu.

Zdjęcie Technologia SFRJ jest testowana przez Amerykanów Fot. Northrop Grumman /materiały prasowe

Silnik rozwijany przez markę Northrop Grumman jest częścią programu amerykańskiej XM1155 Extended Range Artillery Projectile i został zaprojektowany w celu zwiększenia efektywnego zasięgu pocisków artyleryjskich 115 mm. Całość będzie w stanie lecieć do 100 kilometrów. Pomimo niezliczonych postępów w technologii dronów i broni lasowej, artyleria pozostaje kluczowym elementem wsparcia piechoty i innych sił lądowych.

Obecny problem polega na stosunkowo krótkim zasięgu, w którym pociski artyleryjskie mogą skutecznie operować. Co więcej, po wystrzeleniu pocisku podążają one względem trajektorii balistycznej - co oznacza, że nie ma możliwości zmiany ich kursu po opuszczeniu lufy działa. Zmniejsza to skuteczność broni przeciwko ruchomym celom zdolnym do unikania pocisków.

Jedną z technologii, która miałaby to zmienić jest właśnie napęd SFRJ. Składa się ona z pustej rury, przez która przebiega paliwo. Przy dużych prędkościach, ruch strumieniowy do przodu kompresuje powietrze na pływające przed spaleniem paliwa, tworząc ciąg bez potrzeby stosowania ruchomych części. Kiedy pocisk SFRJ jest wystrzeliwany, przyspiesza on do prędkości operacyjnej, zapalając go. Dzięki temu zwiększeniu ulega zasięg pocisku.

Zdjęcie Testy SFRJ zakończyły się powodzeniem / AFP

Pomimo pandemii koronawirusa, rozwój technologii wojskowej nie ma zamiaru się zatrzymywać. Pat Nolan, wiceprezes ds. produktów rakietowych w firmie Northrop Grumman zwraca uwagę, iż silnik SFRJ stanowi o doskonałej dojrzałości technologii producenta w rozszerzeniu obecnego zasięgu pocisków artyleryjskich. Nolan zwraca również uwagę na ogromne zaufanie, jakie marka otrzymała od rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie tworzenia oraz testowania swojego nowego silnika taktycznego.

Amerykanie są przekonani, iż SFRJ będzie w stanie rozszerzyć zasięg obecnej broni amerykańskiego wojska i pozwoli na operacje niemalże w każdym środowisku - niezależnie od panujących akurat warunków pogodowych.