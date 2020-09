Amerykanie coraz bliżej stworzenia broni naddźwiękowej

DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) poinformowała, że w 2020 roku odbędą się testy nowej broni naddźwiękowej HAWC.

Zdjęcie Pocisk firmy Raytheon /materiały prasowe

DARPA ma zamiar przetestować swoją nową broń hipersoniczną. Cała konstrukcja będzie poruszała się z prędkością Mach 5 i będzie mogła dotrzeć do każdego miejsca na świecie. Dla porównania, obecnie pociski latają z prędkością około 0,8 Mach, podczas gdy pociski powietrze-powietrze poruszają się z prędkością od Mach 1 do Mach 5.

Dwie koncepcje zaprezentowane przez Lockheed Martin i Raytheon wykorzystują specjalną technologię pozwalającą wydłużyć lot z prędkością szybszą od dźwięku. Jedna z broni zaprojektowanych koncepcyjnie uległa zniszczeniu podczas lotu testowego. DARPA nie zraża się jednak i chce przetestować kolejne dwa rozwiązania.

Menedżer programu testów Andrew Knoedler przekazał, iż ostatnie miesiące testów w tunelu aerodynamicznym pozwolą na wykonanie udanej operacji. Jeśli tak się stanie, to wojsko USA otrzyma nową, niezrównaną broń w swoim arsenale.

- Im szybciej nasza broń będzie gotowa do użycia, tym lepiej - mówi Daniel Marren, inżynier lotniczy i dyrektor amerykańskiego ośrodka testowego Sił Powietrznych w White Oak w stanie Maryland. Marren od ponad 30 lat pracuje nad następną generacją pocisków manewrujących, a od niecałego roku ma bardzo konkretny cel: najpóźniej w październiku 2022 roku ma dostarczyć Pentagonowi gotową broń hipersoniczną. W tym celu prezydent Donald Trump zwiększył budżet ośrodka na badania o 2,2 mld dolarów.



Rosja ma swój projekt - czy to nowy wyścig zbrojeń?

Zdjęcie Pocisk naddźwiękowy 3M22 Tsirkon / materiały prasowe

Rosja pracuje nad pociskiem naddźwiękowym 3M22 . Konstrukcja przeznaczona jest do atakowania statków na morzu i celów na lądzie 3M22 został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać prędkość do penetrowania obrony wroga. W zależności od profilu lotu pocisku, amerykański system Aegis Combat System miałby od dwóch minut do 20 sekund na wyśledzenie i zestrzelenie Tsirkona. Pocisk zostanie uzbrojony w głowicę konwencjonalną lub nuklearną. Jego zasięg to nieco ponad 500 km.

Tsirkon może zostać zainstalowany na okręcie podwodnym Projekt 949A Irkutsk. Znaczna część rosyjskiej floty jest przestarzała, a umieszczenie Tsirkona na starszych statkach może dać Rosjanom odrobinę przewagi.