Amerykanie blokują chińskie firmy tworzące systemy rozpoznawania twarzy

28 chińskich firm oraz organizacji zostało wpisanych na amerykańską „czarną listę”. Każda z marek zajmuje się tworzeniem oraz rozwojem systemów do rozpoznawania twarzy.

Amerykańska administracja zabroniła 28 podmiotom współpracy z dostawcami z USA - rządzący postanowili także zablokować kupowanie komponentów potrzebnych do rozwoju systemów rozpoznawania twarzy. Oficjalny powód, to zagrożenia powiązane z obawami dotyczącymi praw człowieka. Departament Handlu w swoim dokumencie dotyczącym zablokowania konkretnych firm z Chin wspomina, iż nie chce przykładać ręki do realizacji chińskiej kampanii represji oraz masowych arbitralnych zatrzymań, a także zaawansowanej technologii nadzoru. Na czarnej liście znalazły się takie marki, jak Hangzhou Hikvision Digital Technology oraz Zheijiang Dahua Technology - dwójka największych firm zajmujących się produkcją sprzętów wideo zdolnych do rozpoznawania twarzy. Wśród "zablokowanych" firm znajdują się także takie organizacje, które są odpowiedzialne za analizowanie danych oraz wykorzystanie w tym celu sztucznej inteligencji.

Hikvision w oświadczeniu dla serwisu Bloomberg stwierdziło, iż zdecydowanie sprzeciwia się nowej decyzji Stanów Zjednoczonych. Firma ostrzegła również, iż karanie Hikvision pomimo wspólnych zobowiązań zniechęci globalne firmy do komunikowania się z rządem USA, a także zaszkodzi wszystkim partnerom biznesowym.

Obecnie nie wiadomo czy chińskie marki będą w stanie znaleźć jakieś obejście dla nowej sytuacji.