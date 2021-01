AMD wyprzedziło Intela na rynku procesorów

Wojna pomiędzy dwoma firmami technologicznymi trwa nieprzerwanie od wielu lat. Jak donoszą źródła – AMD po raz pierwszy od 2006 roku wyprzedziło firmę Intel na rynku procesorów.

Zdjęcie AMD Ryzen 5000 /materiały prasowe

O wieloletniej rywalizacji wielkich firm technologicznych AMD oraz Intel wie chyba każdy interesujący się tematem podzespołów komputerowych. Oba przedsiębiorstwa nieprzerwanie walczą o dominację na rynku procesorów i choć do tej pory zwycięzcą zazwyczaj okazywał się Intel, wszystko wskazuje, że tym razem producent z Santa Clara mógł spać na drugie miejsce.

Twierdzi tak PassMark - firma zajmującą się tworzeniem oprogramowania do testów porównawczych. Według ich szacunku, AMD po raz pierwszy od 2006 roku mogło faktycznie wyprzedzić Intela pod względem udziału w rynku procesorów do komputerów stacjonarnych. Wykresy na stronie internetowej pokazują w jak szybkim czasie "czerwoni" dogonili "niebieskich" oraz w ciekawy sposób podkreślają obecną dominację firmy z Sunnyvale.

Oczywiście to wciąż za wcześnie by w 100 proc. ogłaszać zwycięstwo AMD nad Intelem. Choć producent układów z rodziny Ryzen osiągnął niewiarygodne postępy w sprzedaży, to wciąż ustępuje przeciwnikowi na scenie laptopów i serwerów stacjonarnych. Nie zmienia to jednak faktu, że Intel powinien zintensyfikować swoje wysiłki, jeśli wciąż chce pozostać w gonitwie.