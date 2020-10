AMD Ryzen 5000 - superszybkie procesory dla graczy

AMD zaprezentował procesory AMD Ryzen serii 5000 dla komputerów stacjonarnych, które napędza nowa architektura „Zen 3”. Firma twierdzi, że dzięki 16 rdzeniom, 32 wątkom i 72 MB pamięci podręcznej w najwyższym modelu AMD Ryzen 9 5950X, procesory tej serii zapewniają nawet 26-procentowy wzrost wydajności w grach w porównaniu do poprzedniej generacji.

Zdjęcie AMD Ryzen 5000 /materiały prasowe

Zapewniając wzrost IPC na poziomie 19% w porównaniu z poprzednią generacją w obciążeniach PC, architektura "Zen 3" ustanawia nowy poziom wydajności w grach oraz programach do tworzenia treści. To efekt redukcji opóźnień w wyniku przyspieszenia komunikacji między rdzeniem a pamięcią podręczną oraz podwojenia dostępnej dla każdego rdzenia pamięci podręcznej L3 przy 2,8-krotnie lepszym stosunku wydajności do zużywanej energii w porównaniu do konkurencji.

Reklama

Firma twierdzi, że najwyższyn 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5950X oferuje: Najwyższą wydajność jednowątkową spośród wszystkich procesorów dla komputerów stacjonarnych, jakie są przeznaczone do grania i najwyższą wydajność wielowątkową spośród wszystkich procesorów dla komputerów stacjonarnych, jakie są przeznaczone do grania czy też jakichkolwiek procesorów dla komputerów stacjonarnych korzystających z popularnych (mainstreamowych) gniazd.

Płyty główne z chipsetami AMD serii 500 są gotowe do obsługi procesorów AMD Ryzen 5000 po prostej aktualizacji BIOS. Na ten szeroki gotowy ekosystem składa się ponad 100 modeli płyt z układami AMD serii 500 od wszystkich głównych producentów płyt głównych. Procesory AMD Ryzen 5000 dla komputerów stacjonarnych, które zapowiedziano dzisiaj, powinny być dostępne do zakupu globalnie 5 listopada 2020 roku.

Zdjęcie AMD Ryzen 5000 / materiały prasowe

Klienci, który zakupią procesor AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 5900X lub AMD Ryzen 7 5800X pomiędzy 5 listopada a 31 grudnia 2020 roku otrzymają bezpłatnie kopię Far Cry 6 Standard Edition w wersji cyfrowej PC po wydaniu gry. Do tego samego uprawniać będzie także zakup procesora AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 3900XT lub AMD Ryzen 7 3800XT pomiędzy 20 października a 31 grudnia 2020.