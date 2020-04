AMD przekazuje akceleratory do walki z koronawirusem

Firma AMD przekaże akceleratory Radeon Instinct MI50, które mają podnieść wydajność superkomputera Corona. System ten zapewnia bezpłatne zasoby obliczeniowe badaczom zaangażowanym w walkę przeciwko COVID-19, oraz naukowcom LLNL.

Zdjęcie System Corona /materiały prasowe

System Corona to zaawansowany superkomputer, który ma pomóc badaczom LLNL w poszukiwaniu potencjalnych przeciwciał i leków antywirusowych do zwalczania wirusa. To właśnie w celu jego rozbudowy, firma AMD przekaże akceleratory Radeon Instinct MI50, które wg prognoz podwoją jego szczytową wydajność.

Wg Jima Brase’a, który w LLNL jest zastępcą stowarzyszonego dyrektora ds. programów: "Dodanie tych najnowocześniejszych układów graficznych do systemu Corona zwiększy możliwości zespołów pracujących przy badaniach dot. COVID-19. Pozwolą one na szybsze obliczenia i większą przepustowość. Mając więcej zasobów możemy przetwarzać więcej przypadków i potencjalnie uzyskiwać szybciej nowe projekty przeciwciał i małych molekuł, które mogą prowadzić do lepszego leczenia. Ponadto umożliwią one także lepsze i bardziej efektywne działanie naszego nowego oprogramowania do symulacji i uczenia maszynowego."