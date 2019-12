AMD prezentuje kartę graficzną AMD Radeon RX 5500 XT

Firma AMD wprowadziła na rynek kartę graficzną AMD Radeon RX 5500 XT, która wykorzystuje moc przełomowej architektury RDNA i nawet 8 GB pamięci.

Zdjęcie AMD Radeon RX 5500 XT /materiały prasowe

AMD Radeon RX 5500 XT został konstruowany w oparciu o wiodącą w branży technologię 7 nm, obsługuje większej przepustowości standard PCIe 4.0 i jest dostępny zarówno z 4 GB jak i 8 GB szybkiej pamięci GDDR6, dzięki czemu zapewnia średnio nawet 13% wyższą wydajność niż konkurencja we współcześnie najważniejszych grach AAA oraz ponad 60 kl./s w wybranych tytułach z tej kategorii oraz ponad 90 kl./s w wybranych grach kojarzonych ze sceną esportową .

AMD Radeon RX 5500 XT oferuje ponadto możliwości oraz funkcje pakietu AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, co przekłada się na płynne i wciągające wrażenia z grania w rozdzielczości 1080p. Oto kluczowe cechy tego układu:

Architektura AMD RDNA - skonstruowana od podstaw, aby zapewniać jak najlepszą wydajność, skalowalność i efektywność energetyczną, oraz zaprojektowana z myślą o przyszłości grania. AMD RDNA zapewnia 1,6-krotnie lepszy stosunek wydajności per Wat energii w porównaniu do kart graficznych Radeon bazujących na poprzedniej generacji architekturze Graphics Core Next (GCN) .

AMD Radeon Anti-Lag - funkcja ta znacząco zmniejsza czas reakcji między kontrolerem a ekranem. Np. gra Overwatch reaguje nawet o 22% szybciej i dzięki temu gracz może zyskać przewagę w czasie rozgrywki.

AMD Radeon Boost - funkcja ta zapewnia nawet 23-procentowy wzrost średniej wydajności podczas dynamicznej rozgrywki w PUBG poprzez automatyczną zmianę rozdzielczości obrazu, aby zwiększyć płynność i poprawić responsywność przy praktycznie braku dostrzegalnej różnicy w jakości obrazu .

AMD Radeon Image Sharpening (RIS) - funkcja ta poprawia ostrość i klarowność obrazu, który został w grze zmiękczony przez inne efekty w warunkach gier DirectX 9, 11, 12 i Vulkan. W połączeniu ze skalowaniem rozdzielczości w górę przez układ graficzny RIS zapewnia ostrość i płynność na każdym ekranie o wysokiej rozdzielczości.

AMD FidelityFX - to otwarty zestaw narzędzi dla deweloperów gier, w skład którego wchodzą wysokiej jakości efekty, które pomagają grom wyglądać lepiej oferując optymalny balans między jakością a wydajnością. FidelityFX jest dostępne w ramach inicjatywy GPUOpen i oferuje funkcję Contrast-Adaptive Sharpening (CAS), która wydobywa detale w przestrzeniach o niskim kontraście minimalizując jednocześnie powstawanie błędów i artefaktów, jakie są typowe dla algorytmów wyostrzających.

Największy ekosystem wyświetlaczy - dzięki ponad 900 modelom certyfikowanych monitorów do wyboru gracze mogą cieszyć się rozgrywką pozbawioną zacięć i rozdarć obrazu wybierając sprzęt zgodny z technologią AMD Radeon FreeSync i Radeon FreeSync 2 HDR .

Karty graficzne AMD Radeon RX 5500 XT jest już dostępna w ofertach szeregu producentów, w tym takich firm jak ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE i XFX w cenie sugerowanej SEP zaczynającej się od 169 USD.