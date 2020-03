Amazon z pierwszym przypadkiem koronawirusa w magazynie

Amazon zgłosił swój pierwszy, potwierdzony przypadek COVID-19 w jednym z magazynów. Sprawa dotyczy nowojorskiej placówki.

Zdjęcie Amazon /123RF/PICSEL

Zakażony pracownik Amazona pracował w magazynie w dzielnicy Queens w Nowym Jorku - wynika z oświadczenia udostępnionego przez giganta e-commerce. Lokalizacja jest jedną ze stacji dostaw, która mimo wszystko posiada mniejszy rozmiar niż inne placówki Amazona w USA. Wszyscy pracownicy zostali wysłani do domów, a miejsce zostało zdezynfekowane.

Reklama

Wiadomość o pierwszej infekcji w placówce Amazona może skomplikować ogromne napięcia giganta związane z wysyłaniem dużej ilości paczek do klientów w USA oraz innych regionach świata. Gdyby koronawirus rozprzestrzenił się w magazynach przedsiębiorstwa, mogłoby to skutecznie ograniczyć jego zdolność do organizowania dostaw. Amazon twierdzi, iż wdraża obecnie wiele zasad, aby zapobiec takiej sytuacji.

W obecnym miesiącu Amazon obiecał zatrudnić ponad 100 tys. nowych pracowników. Firma miała także podnieść wynagrodzenia w USA, Europie oraz Kanadzie. Przedsiębiorstwo rozszerzyło również swoją politykę zwolnień lekarskich, szczególnie w przypadku osób ze zdiagnozowanym COVID-19.