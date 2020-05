Amazon uczy najmłodszych języka programowania Scratch

Programowanie nie jest już dziś tylko domeną informatyków – uczy się go coraz więcej dzieci i młodzieży. Amazon, w ramach zajęć online STEM Kindloteka, pomaga w nauce Scratcha – języka programowania, używanego przez miliony młodych ludzi na całym świecie. Przez cały maj realizowane są bezpłatne lekcje online, a 20 maja zaplanowano główne świętowanie urodzin Scratcha.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog dołączył do inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji i od połowy marca prowadzi warsztaty edukacyjne online w ramach programu Amazon STEM Kindloteka, w których dotychczas wzięło już udział ponad 12 000 uczestników. Zajęcia są skierowane do dzieci oraz nauczycieli, edukatorów, bibliotekarzy oraz rodziców. Inicjatywa powstała w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach spowodowanym pandemią koronawirusa.

Reklama

W maju tematem przewodnim programu Amazon STEM Kindloteka jest Scratch, czyli język programowania opracowany przez prof. Mitchela Resnicka i Lifelong Kindergarten Group w MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab, który zajmuje się rozwojem nowych technologii i angażowaniem dzieci i młodzieży w kreatywną naukę. Scratch uczy młodych ludzi kreatywnego myślenia, współpracowania oraz wyciągania wniosków - czyli ważnych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. W Scratchu dzieci mogą dać upust swojej pomysłowości i dzielić się nią z innymi w ramach społeczności programu - tworzyć interaktywne gry, animacje czy historyjki. Za jej powstaniem i działaniem stoi idea 4P, czyli rówieśnicy (peers), zabawa (play), pasja (passion) i projekty (projects) - połączone w całość tworzą unikalną globalną społeczność.

- Nauka programowania w Scratch w ramach warsztatów Amazon STEM Kindloteka to wyjątkowa okazja dla dzieci i młodzieży, by zgłębić tajniki kodowania. Każdy może w łatwy sposób nauczyć się programować i tworzyć swoje własne projekty, które ograniczać może tylko wyobraźnia. Cieszymy się, że możemy wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju oraz proponować tak atrakcyjne treści bez konieczności wychodzenia z domu - mówi Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon.

Zajęcia Scratch odbywają się w maju regularnie od poniedziałku do piątku o godz. 11:30 i są dostępne na stronie Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Ich tematyka została przygotowana specjalnie na świętowanie miesiąca Scratch - to na przykład literatura (ulubiony bohater), środowisko (woda, śmiecenie) czy projektowanie (krzesła, rękawiczki) i wiele innych. Łącznie w maju odbędzie się 20 zajęć online dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo stworzone zostały także 4 webinary dla dorosłych - głównie nauczycieli, ale także edukatorów i rodziców, których celem jest zachęcenie włączenia dzieci w świętowanie miesiąca Scratch. Jeden z nich poprowadzi dr hab. Aleksandra Przegalińska, filozof i futurolog, ekspertka w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Jej webinar "Sztuczna inteligencja dla dzieci - Dlaczego warto kodować?" odbędzie się 20 maja o godz. 17:00 na stronie Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog - trzeba kliknąć w link.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. dlaczego programowanie jest ważne dla rozwoju dziecka oraz co łączy kodowanie i sztuczną inteligencję (w nawiązaniu do sytuacji z COVID-19).

- Kodowanie pozwala nie tylko rozumieć logikę systemów informatycznych, ale także lepiej i precyzyjniej definiować rozmaite problemy. Jest umiejętnością, która może okazać się przydatna w bardzo wielu sferach życia - mówi dr hab. Aleksandra Przegalińska.

Głównym wydarzeniem będzie Dzień Scratcha 20 maja, podczas którego zorganizowany zostanie cały dzień aktywności związanych z wykorzystywaniem Scratcha oraz szerzeniem idei jego społeczności. Aktywności zostaną zorganizowane wokół motto “meet - share - learn". Uczestnicy spędzą dzień, stawiając czoła szeregowi wyzwań, będą mieli okazję dzielić się swoimi doświadczeniami i wspólnie przeżyją radość płynącą z uczenia i tworzenia. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie spotkanie z maskotką Scratcha, czyli rudym kotem - uczestnicy sprawdzą, co potrafi zrobić kot Scratch i na jakie wyzwania jest gotowy. Każdy będzie mógł dołączyć do wydarzenia, które prowadzone będzie przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

Więcej informacji na temat miesiąca Scratch można znaleźć na stronie: cyfrowydialog.pl.