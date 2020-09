Serwis WinFuture udostępnił informacje dotyczące nowej przystawki do telewizora od Amazona. W zestawie znajdzie się także pilot.

Zdjęcie Amazon Fire TV Stick Lite / fot. WinFuture /materiał zewnętrzny

Amazon ma obecnie przygotowywać się do prezentacji Fire TV Stick Lite - zupełnie nowej przystawki do telewizora, która będzie obsługiwała wybrane multimedia. To także tańsza alternatywa dla Fire TV Stick 4K, który kosztuje równowartość 50 dolarów na stronie firmy. Amazon chce dotrzeć więc do większej liczby klientów, którzy zainteresowani są tanim akcesorium do swojego telewizora.

Amazon Fire Stick TV Lite wygląda niemalże identycznie, jak Fire TV Stick drugiej generacji - nowy pilot, który zostanie dołączony do akcesorium usuwa przyciski głośności i zasilania, a zamiast tego dodaje przycisk TV. Amazon współpracuje obecnie z sieciami telewizyjnymi nad tym, aby oferować klasyczne programy na swoich sprzętach do strumieniowego przesyłania obrazu.

Zdjęcie Amazon Fire TV Stick Lite / fot. WinFuture / materiał zewnętrzny

Amazon ma jednak konkurencję. Już niebawem Google wypuści swoją nową generację Chromecasta, która może zainteresować większą liczbę osób - głównie ze względu na zintegrowane oprogramowanie Android TV.