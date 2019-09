Amazon zaprezentował sporo nowości z segmentu Smart TV. Wśród nich znalazły się nie tylko nowe partnerstwa z firmami produkującymi telewizory, ale również odświeżona kostka Fire TV.

Kostka Fire TV poprzedniej generacji pozwalała użytkownikom podłączyć ją do telewizora oraz korzystać z mikrofonów do sterowania głosowego. Nowy produkt Amazona jest dwa razy szybszy od poprzednika i pozwala na wykorzystanie komend, które działają również w przypadku inteligentnego asystenta Alexa. Całość ma działać do czterech razy szybciej.

Nowy moduł Fire TV Cube jest dostępny w cenie około 119 euro.

Fire TV Edition

Amazon drastycznie rozszerza swoją ofertę “Fire TV Edition" jednocześnie współpracując z markami, aby dotrzeć do jak największej ilości osób. Oprogramowanie Fire TV ma stać się popularniejsze nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w wybranych regionach europejskich - między innymi w Wielkiej Brytanii czy Niemczech.

Ostatnie nowości obejmują soundbary z wbudowanym Fire TV oraz pozwalające na obsługę za pomocą głosu użytkownika. Amazon Soundbar Nebula ma być dostępny w przedsprzedaży w cenie 209,99 euro

Nie ma co liczyć na oficjalną, polską premierę tych produktów.