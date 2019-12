Amazon oferuje technologię komputera kwantowego na swoich serwerach

Technologia komputerów kwantowych jest kolejnym krokiem milowym dla największych firm technologicznych. Amazon stawia na quantum computing przy wykorzystaniu własnej infrastruktury AWS. Czy ten ruch przyśpieszy rozwój komputerów kwantowych?

Quantum computing oznacza nie tylko nowoczesną technologię, ale również ogromne koszty. Amazon, który do tej pory był cichy na wspomnianym froncie rozpoczął oferowanie nowej usługi swoim klientom - przy wykorzystaniu serwerów AWS. W ten sposób firma chce wyeliminować niektóre koszty oraz wyzwania stojące za sprawnym działaniem komputerów kwantowych.

Zamiast budować własny komputer kwantowy i inwestować w niego ogromną ilość gotówki, Amazon uruchomił Braket. Przy współpracy z markami takimi, jak D-Wave, IonQ i Rigetti firma chce uruchomić tak zwany wspólny zapis stanów kwantowych umożliwiając programistom i naukowcom zabawę z kubitami i obwodami kwantowymi za ułamek ceny. Każdy z użytkowników będzie mógł dzięki temu budować własne algorytmy od zera, a także pracować z zestawem gotowych rozwiązań. Wszystko to ma być dostępne w ramach jednego, spójnego interfejsu.

Posunięcie Amazona jest bardzo sprytne - firma wchodzi do "gry kwantowej" bez jednoczesnego ryzyka finansowego. Tym samym Amazon otwiera technologię dla tych osób, które do tej pory nie miały do nich dostępu.

Podobne rozwiązania oferuje już także konkurencja amerykańskiego przedsiębiorstwa. Microsoft uruchomił w ostatnim czasie usługę Azure Quantum a niedługo do obu marek dołączy IBM z własnym pomysłem Q Experience.