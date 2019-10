Amazon chce walczyć z Deepfake

Facebook otrzyma dodatkową pomoc w walce z groźnym zjawiskiem. Do walki włączył się właśnie Amazon.

Zdjęcie Deepfake to bardzo groźne zjawisko /123RF/PICSEL

Problem z "Deepfake" zatacza coraz większe kręgi. Stworzona przez użytkownika serwisu Reddit technologia analizuje strukturę twarzy i tworzy realistyczny model, który jest następnie łączony z korpusem postaci występującej w dowolnym materiale wideo. Jak to w sieci często bywa, innowacyjne rozwiązanie bardzo szybko zostało użyte w niecnych celach. Łatwość obsługi i duża dostępność już teraz przyczyniła się do tworzenia wielu fałszywych filmów, najczęściej polegających na "doklejaniu" twarzy celebrytek do ciał aktorów grających w filmach dla dorosłych.

Z niebezpiecznym rozprzestrzenieniem się tego zjawiska od pewnego czasu walczy Facebook. We wrześniu ogłosił on specjalny program we współpracy z Microsoftem i instytucjami akademickimi. Teraz dołączył do niego także Amazon.

W przeciągu dwóch najbliższych lat firma ma zaoferować ekspertów przeszkolonych z zakresu uczenia maszynowego. Mają oni nieść ze sobą wsparcie techniczne oraz służyć radami i wskazówkami w celu stworzenia specjalnych algorytmów rozpoznających edytowane materiały. Amazon obiecał przekazać także 1 mln dolarów w kredytach AWS dla wszystkich zainteresowanych pomocą.