Amazon a Allegro - porównanie przykładowych cen

Amazon czy Allegro - co się bardziej opłaca? Jak wypadają Amazon i Allegro w porównaniu? Wraz z debiutem polskiego Amazon.pl, pojawiły się pierwsze porównania ofert w Allegro i Amazon.pl. Jak wypadają obie platformy?

Firma Dealavo, specjalizująca się w monitoringu e-commerce, poddała analizie ponad 1000 najpopularniejszych produktów, obejmujących kategorie najchętniej kupowane przez Polaków - m.in. elektronikę, zabawki, książki czy wyposażenie do domów i ogrodów. Okazuje się, że w przypadku większości analizowanych produktów Allegro oferuje niższe lub co najmniej takie same ceny jak Amazon.

Produkty z kategorii elektronika były w najlepszych cenach na Allegro. Przykładowo: smartfon Sony Xperia 1 II 8/256GB Czarny jest 18% tańszy na Allegro. Również cena 55-calowego telewizora Samsung UE55TU8502 jest o 8% niższa. Podobnie jest z produktami z kategorii zdrowie i uroda - na Allegro są one średnio o 15% tańsze.

W naszym kraju próbował zaistnieć inny potentat elektronicznego handlu - eBay, ale serwis nie cieszył się tak dużą popularnością jak regionalne odpowiedniki. Z zagranicznych bytów w Polsce najlepiej przyjął się AliExpress.

- Dla sklepów internetowych Amazon jest świetnym kanałem sprzedaży i nie mogę doczekać się, kiedy rozpocznie się przeciąganie liny pomiędzy firmą Jeffa Bezosa a Allegro. Oby z korzyścią dla sprzedających, a nie tylko kupujących - skomentował start polskiej wersji Krzysztof Bartnik, założyciel firmy logistycznej Imker.

Poniższa tabela pokazuje porównanie cen przykładowych produktów dostępnych w sprzedaży na obu marketplace’ach w dniu przeprowadzenia analizy (2 marca 2021).

Amazon a Allegro - porównanie cen (2 marca 2021 r.) Produkt Cena allegro.pl Cena amazon.pl Różnica w cenie Gra planszowa Rebel Dixit 104,96 128,49 -18% Książka Jadłonomia po polsku - Marta Dymek 34,95 34,95 0% Książka Pucio uczy się mówić 26,9 26,91 0% Książki Harry Potter Tomy 1-7 - Joanne K. Rowling 188,20 299,00 -37% Barbie Kamper 3W1 Ghl93 302,19 302,21 0% Lego 10874 Duplo Pociąg parowy 186,99 186,99 0% Lego 75935 Jurassic World Starcie Z Barionyksem Poszukiwanie Skarbu 234,98 271,26 -13% Opona Uniroyal Rainexpert 3 195/65R15 91H 180,00 255,75 -30% Szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 HX6830/44 319,00 318,00 +0% Smartfon Sony Xperia 1 II 8/256GB Czarny 3 999,00 4 882,55 -18% Smartwatch Xiaomi Mi Band 5 Czarny 116,99 116,99 0% Sztućce Gerlach mango 24el PUDEŁKO 04G24 179,00 199,99 -10% Scyzoryk Victorinox Handyman 1.3773 248,00 233,34 +6% Telewizor Samsung UE55TU8502 2 199,00 2 399,00 -8% Vileda Mop Easy Wring And Clean 133648 112,99 119,00 -5% Wewnętrzny dysk twardy Seagate Barracuda 1 TB HDD, 2,5 cala, 5400 obr. /min, 128 MB Cache, SATA 6 Gb/s 163 163 0%

