Alpha 15 - laptop z nowej serii gamingowej od MSI z procesorem i kartą AMD

MSI wprowadza do sprzedaży nową serię laptopów gamingowych o nazwie Alpha. Są to pierwsze na świecie notebooki z kartą graficzną wykonaną w procesie technologicznym 7 nm. Rozpoczynający serię model MSI Alpha 15 jest kierowany do użytkowników, którzy oczekują wydajnego sprzętu do grania w rozdzielczości Full HD w niewygórowanej cenie.

Alpha 15 jest pierwszym przedstawicielem nowej serii notebooków dla graczy od MSI. Będą ją tworzyć urządzenia oparte na kartach AMD wykonanych w procesie technologicznym 7 nm. Logotypem serii Alpha jest Ptak Gromu z rozpostartymi skrzydłami, który reprezentuje siłę, nowoczesność i rozwój.

W swoim założeniu Alpha jest serią produktów przystępnych cenowo. Obecnie laptop jest dostępny w kilku wersjach konfiguracyjnych, a nowe warianty będą pojawiać się w przyszłości. Laptopy MSI Alpha mogą przyjąć do 64 GB pamięci operacyjnej. Ponadto poza matrycą o odświeżaniu 120 Hz, mogą one współpracować z panelami 144 Hz lub nawet 240 Hz. Z konstrukcją jest też kompatybilna klawiatura Steel Series z pełnym podświetleniem RGB.

Nowa konstrukcja MSI łączy wydajny 8-wątkowy procesor Ryzen 7 3750H z kartą graficzną z serii AMD Navi, Radeon RX 5500M. Jest to karta o takiej samej specyfikacji, co przeznaczony dla komputerów stacjonarnych Radeon RX 5500 XT. Jedyną zmianą jest nieznacznie obniżony zegar rdzenia, który pozwala uzyskać jeszcze lepszą efektywność energetyczną, a więc niższe temperatury układu oraz dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

Za utrzymanie niskich temperatur procesora oraz układu graficznego, nawet podczas najbardziej zaciętych rozgrywek, odpowiada rozbudowany system chłodzenia Cooler Boost 5. Układ ten jest oparty na dwóch wentylatorach i siedmiu ciepłowodach.

Dopełnieniem karty Radeon RX 5500M w modelu Alpha 15 jest 15,6-calowy ekran IPS o wysokiej częstotliwości odświeżania. Zapewnia on wsparcie dla technologii AMD FreeSync, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu w grach. Takie połączenie pozwala na komfortową i skuteczną rozgrywkę we wszystkie typy gier, w tym tytuły turniejowe, takie jak CS:GO, Dota 2 czy Overwatch. Do dyspozycji użytkownika są też porty HDMI 2.0 oraz DisplayPort, które w razie potrzeby pozwalają na podłączenie dodatkowych monitorów o wysokiej rozdzielczości i szybkim odświeżaniu.

Gwarancja i cena

MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na notebooki. Sugerowana cena detaliczna MSI Alpha 15 na polskim rynku wynosi od 4 299 zł za najtańszą wersję do 5 499 zł za najbardziej zaawansowaną konfigurację. Przy zakupie nowego laptopa MSI obowiązuje promocja. W jej ramach można otrzymać dwie gry. Do wyboru są Borderlands 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint lub The Outer Worlds