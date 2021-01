​Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Interią wspomina kultowego "Bajtka"

- Wprowadzaliśmy młodych w świat komputerów i nowych technologii z dostępem, do których był wtedy problem - były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim, wraca do czasów legendarnego czasopisma komputerowego "Bajtek" .

Zdjęcie Czasopismo poświęcone komputerom ”Bajtek” jest uznawane za jedną z najbardziej kultowych publikacji przełomu lat 80. i 90. /materiały prasowe

- "Bajtek" powstał, gdy byłem naczelnym "Sztandaru Młodych". Do dziś spotykam informatyków, którzy opowiadają mi o tym, że ich pierwsze doświadczenie z komputerami, to jest właśnie "Bajtek" - powiedział Aleksander Kwaśniewski w rozmowie opublikowanej w serwisie Wydarzenia Interia .

"Bajtek" to kultowe polskie czasopismo komputerowe. Pierwszy numer, jeszcze jako dodatek do "Sztandaru Młodych", pojawił się na rynku we wrześniu 1985 roku. W tym okresie Aleksander Kwaśniewski, pełniący rolę redaktora naczelnego "Sztandaru Młodych", został mianowany ministrem do spraw młodzieży. To właśnie jego decyzją przekształcono "Bajtka" we wspomniany dodatek do "Sztandaru Młodych". Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma został Waldemar Siwiński. Publikacja była wielkim sukcesem, sprzedając się w nakładzie około 200 tys. egzemplarzy. W "Bajtku" można było znaleźć artykuły na temat najnowszych komputerów i akcesoriów, informacje o innowacjach w informatyce, felietony, a także testy sprzętu.

Legendarne czasopismo ukazywało się do 1996 roku, a publikowana na jej łamach rubryka dotycząca gier komputerowych o nazwie Top Secret" dała życie innemu kultowemu magazynowi - dedykowanemu elektronicznej rozrywce "Top Secretowi" (rok 1990). Pierwsza połowa lat 90. była złotym okresem polskich czasopism poświęconym komputerom oraz elektronicznej rozrywce.

