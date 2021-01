Albicla – "polski Facebook” ma fragment regulaminu skopiowany z... Facebooka

Albicla to kolejna próba podejścia Polaków do stworzenia własnego serwisu społecznościowego podobnego do Facebooka. Okazuje się, że twórcy skopiowali fragment regulamin portalu Marka Zuckerberga, wraz z hiperłączem.

Zdjęcie Zrzut ekranu z regulaminu serwisu Albicla, fragment punktu 36. ma hiperłącze do Facebooka /INTERIA.PL

Albicla to serwis, który chce stać się czymś w rodzaju "polskiego Facebooka". Twórcy zapowiadają otwarcie rejestracji, jednak na samym początku pojawiła się kontrowersja, a może zwyczajny błąd popełniony przez autorów. Okazuje się, że regulamin serwisu Albicla bardzo wzoruje się na regulaminie Facebooka, w punkcie 36. znajdziemy nawet kikalny odnośniki w regulaminie odsyłający bezpośrednio do adresów powiązanych z portalem Marka Zuckerberga.

Internauci od razu zwrócili uwagę na błąd oraz poinformowali twórców o możliwej kradzieży oraz plagiacie. Twórcy portalu reklamują się możliwością zachowania wolności słowa, jednak w regulaminie Albicla istnieją zapisy związane z moderacją oraz usuwaniem odpowiednich treści.