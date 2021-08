Alarm dla użytkowników Androida - wirus atakuje smartfony w 140 krajach

Zimperium zLabs sporządziło raport, w którym można zauważyć, że urządzenia z systemem Android są narażone na atak wirusa FlyTrap. Malware przejmuje kontrolę nad mediami społecznościowymi (Facebook) i wyciąga z nich dane. Oprogramowanie kolekcjonuje takie informacje jak Facebook ID, adres email, lokalizacja i adres IP. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem szacuje w swoim raporcie, że zainfekowanych wirusem mogło zostać ponad 10 tysięcy urządzeń ze 140 krajów.

"Sytuacje, w których wirus przejmuje Facebooka pomagają rozprzestrzeniać się oprogramowaniu. Cierpi na tym wiarygodność ofiar, bo z ich konta wysyłane są prywatne wiadomości do znajomych z linkiem do wirusa. Techniki bazujące na inżynierii społecznej są bardzo efektywne w świecie połączonym cyfrowo i często są nadużywane przez cyberprzestępców." - czytamy w raporcie sporządzonym przez Zimperium.

Reklama

Malware bazuje na technice "JavaScript Injection" i początkowo dostawał się do urządzeń ofiar poprzez niezweryfikowane aplikacje, wtedy domagał się dostępu do Facebooka. Według analityków z Zimperium przestępcy mogą łatwo włamać się do urządzeń z Androidem, ze względu na brak zaawansowanych zabezpieczeń w niektórych aspektach.

Aby uchronić się przed wirusem należy nie otwierać podejrzanych linków, zawsze sprawdzać autentyczność pobieranych aplikacji oraz nie zezwalać na dostęp do Facebooka programom, które tego nie potrzebują - radzą eksperci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Teraz wiesz": Tony plastiku w oceanach. Rozkłada się do 450 lat! Deutsche Welle